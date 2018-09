Leipzig kan niet wachten op EK 2024, vandaag beslist UEFA

Vandaag wordt bekend welk land het Europees Kampioenschap voetbal in 2024 mag organiseren. Er zijn nog twee landen in de race: Turkije, dat al drie keer naast de organisatie van een groot voetbaltoernooi greep, en Duitsland.

Duitsland is de favoriet. Het land organiseerde voor het laatst een groot toernooi in 2006 en dat was een groot succes. Bovendien zijn alle stadions nu al klaar voor gebruik. Een andere factor die zwaar meeweegt bij de keuze van de UEFA is mensenrechtensituatie in het land. In dat opzicht heeft Turkije een probleem, schrijft de Europese voetbalbond in een evaluatierapport.

In Leipzig, na Berlijn de enig mogelijke speelstad in het oosten van Duitsland, wrijven ze zich al in de handen. Die stad kreeg door het WK van 2006 een enorme impuls. Nu zou de regio een duwtje in de rug weer goed kunnen gebruiken, want die kwam de laatste tijd geregeld negatief in het nieuws.

Bijvoorbeeld door de rellen in Chemnitz, op 80 kilometer van Leipzig. De rechts-populistische partij AfD marcheerde door de straten van de stad, zij aan zij met extreem-rechts. Deelstaat Saksen wil graag iets doen tegen het slechte imago.