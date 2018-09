Dode bij woningbrand in Nijeholtpade

Bij een brand in een woning in Nijeholtpade, in Friesland, is een dode gevallen. Dat meldt de brandweer in Friesland.

Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Of er nog meer mensen in het huis aan de Binnenweg waren, is ook niet naar buiten gebracht. De brandweer geeft komende ochtend meer details over de woningbrand.