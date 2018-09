Staal- en aluminiumoorlog kost autofabrikant Ford 1 miljard dollar

De staal- en aluminiumoorlog over importtarieven hebben autobouwer Ford al een miljard dollar gekost. "De tarievenoorlog pakt onze winst af", zei topman James Hackett tegen financieel persbureau Bloomberg in New York. "Als het zo langer doorgaat loopt de schade alleen maar op."

Ford koopt weliswaar het grootste deel van zijn staal en aluminium in de VS zelf, maar ondervindt er toch flinke hinder van dat de hoge importtarieven de prijs van de grondstoffen opdrijven.

De Verenigde Staten legden in juni buitenlands staal een importheffing op van 25 procent en aluminium van 10 procent. Veel Amerikaanse producenten hebben daardoor de prijzen verhoogd. Trump dreigt met hogere tarieven voor auto-onderdelen uit de EU en andere landen.

De Amerikaanse auto-industrie heeft al gewaarschuwd dat een nieuwe tarievenslag niet alleen gevolgen heeft voor de auto-industrie maar ook voor andere delen van de economie. De prijzen van nieuwe auto's zullen stijgen, de verkopen dalen en uiteindelijk zullen 300.000 banen verloren gaan. De groei van de economie kan 1 tot 2 procent lager uitvallen.

Ford heeft inmiddels door de handelsoorlog met China de omzetverwachtingen verlaagd.