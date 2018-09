Vleeskwekers zijn steeds verder, maar de weg naar het schap is nog lang

Veiligheidsregels

En dan is er nog de veiligheid. Onderzoekers en ondernemers zijn het erover eens dat kweekvlees veilig kan zijn, maar als er straks een definitief en uitontwikkeld recept is, moet dat nog wel uitgebreid getoetst worden voordat het vlees naar de schappen kan. Dat loopt via de zogeheten 'novel food verordening', die geldt voor de hele Europese Unie. Na controle en beoordeling stemmen de EU-lidstaten over een eventuele toelating tot de hele Europese markt.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid voldoet kweekvlees nu nog niet aan de EU-regelgeving voor voedselveiligheid. Het mag daarom niet worden verhandeld of geproefd in restaurants. Wel kunnen nieuwe producten, zoals kweekvlees, in een "gecontroleerde experimentele proefopzet" getest worden, net zoals bij een klinisch onderzoek naar medicijnen.

Dat is nu dus nog niet aan de orde. De ondernemers verwachten wel dat ze hun kweekvlees binnen enkele jaren zodanig doorontwikkeld hebben, dat ze (kleinschalig) de markt op kunnen. Ze hopen dat de Nederlandse overheid in de tussentijd alvast goodwill in Europa kan kweken.