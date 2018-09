Scheefwonersplan stuit op grote weerstand en blijkt nog weining concreet

Het is de vier coalitiepartijen een doorn in het oog: mensen die in een sociale huurwoning blijven terwijl zij daar eigenlijk te veel voor verdienen. Vanmorgen kwamen ze met een plan om het scheefwonen met een flinke huurverhoging aan te pakken.

Met die huurverhoging willen ze bereiken dat de scheefhuurders eerder naar de vrije sector of een koopwoning doorschuiven zodat de sociale huurwoningen vrij komen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn.

De Woonbond kwam meteen met kritiek, en noemde het een slecht en ondoordacht plan dat huurders te hard treft. In een debat vanmiddag in de Kamer bleken ook oppositiepartijen kritisch, vooral omdat het volgens hen aan woonalternatieven ontbreekt.

"Onvoorstelbaar dat u dit wilt doen" zei PvdA-Kamerlid Nijboer. Volgens Nijboer gaat het uiteindelijk maar om een kleine groep veelverdieners. De rest van de mensen die te veel verdienen voor een huurwoning hebben volgens Nijboer meer een "middeninkomen". Zij zitten door woningtekorten en doorstroomproblemen "vast" en kunnen "geen kant op", aldus het Kamerlid. Er zijn volgens hem veel te weinig woningen voor deze groep, en daarom zijn de plannen wat hem betreft "asociaal".

Vaagheid

Op vragen aan de coalitie over de details van het plan, is kwamen weinig concrete antwoorden. Wanneer is iemand een veelverdiener? Hoeveel meer huur moet hij of zij dan gaan betalen? Coalitiepartijen legden het verschillend uit of hadden geen antwoord.

Volgens CDA-Kamerlid Ronnes gaat het om "extreme gevallen van inkomens boven een ton". D66-Kamerlid Van Eijs sprak van een stapsgewijze verhoging voor mensen van "flink boven de 41.000". De Christen Unie wilde geen cijfers noemen, de VVD weer wel: Kamerlid Koerhuis vindt dat het voor iedereen vanaf 41.000 moet gelden.

PPV-Kamerlid Kops sprak van een plan dat van "vaagheid aan elkaar" hangt. Denk-Kamerlid Azarkan noemde het een "proefballonnetje".