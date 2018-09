'Het geeft me een warm gevoel dat Tijmens organen bij anderen doorleven'

Drie weken overleed de 13-jarige Tijmen op het voetbalveld. Nu leven zijn organen door in anderen. Dat wilde hij, vertellen zijn ouders. Ze moedigen nu anderen aan om het hier met je kind over te hebben.

Over twee jaar gaat er een nieuwe wet in. Iedereen die achttien jaar of ouder is, wordt dan automatisch donor, behalve als ze zeggen dat niet te willen. Toch kan donor worden ook al eerder. Kinderen kunnen dit vanaf hun twaalfde aangeven via het donorregister. Als het kind 'ja' zegt, hebben de ouders het toch nog voor het zeggen tot het kind achttien is. Bij een 'nee' verandert niets meer aan de keuze.

Over praten

Het is belangrijk dat kinderen hier over nadenken, omdat er grote tekorten zijn aan organen, zegt Marion Siebelink, arts en onderzoeker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. "Daarom is het heel belangrijk dat hier thuis over gesproken wordt. Als je hier met je kind over hebt gesproken helpt dat om uiteindelijk een beslissing te nemen." Ze ziet dat dit ook troost oplevert als die pijnlijke keuze gemaakt moet worden, "omdat je dan weet wat je gewild had".

De ouders van Tijmen kregen in het ziekenhuis de vraag voorgelegd: mogen zijn organen gedoneerd worden? Dit is hun bijzondere verhaal: