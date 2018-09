Wiethype onder beleggers: wanneer knapt de zeepbel?

Logisch dus dat de Cannabis Capital Convention in het filmmuseum zoveel belangstelling trekt. "Over het algemeen zijn het nette mensen, zonder jointje in hun hand", zegt Michael Kraland, professioneel belegger en dagvoorzitter van het congres in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn geïnteresseerd in het bij elkaar leggen van zoveel mogelijk feiten en documentatie."

De Cannabis Capital Convention moet buitenlandse geldschieters in contact brengen met Nederlandse wiettelers. Kraland wil ze ook waarschuwen, want volgens hem hebben de exploderende beurskoersen in Canada alle kenmerken van een enorme zeepbel. "Als je banken vraagt waarom aandelen stijgen, krijg je meestal te horen: er is meer vraag dan aanbod. Dat is hier ook het geval", zegt hij in het NOS Radio 1 journaal.

Ook volgens Tjalling Erkelens van het Nederlandse bedrijf Bedrocan, dat cannabis produceert voor medicinaal gebruik, is er in Canada sprake van een bubbel. "Zeker als je kijkt naar de marktwaarde van sommige Canadese bedrijven. Een daarvan heeft bijvoorbeeld een marktwaarde van 16 miljard op een omzet van ruim 100 miljoen per jaar. Die bubbel gaat een keer knappen, en de vraag is wat er dan nog overblijft."

Professioneel belegger Kraland vergelijkt de wiethype met eerdere hypes. "Ze volgen elkaar wel wat sneller op de laatste tijd. Als ik kijk naar de internetgekte van eind jaren negentig, en de hypes die er op kleinere schaal nog zijn geweest met Facebook, Google, Amazon en de cryptogekte die we net hebben gehad, is dit weer de zoveelste in 20 jaar."

Maar er is wel een verschil met de Bitcoin-hype van vorig jaar, zegt Erkelens. "De investeerders zijn niet gek, ze zoeken naar opportunities. Daarbij hangt veel af van overheden. In Canada gaan ze het toestaan, maar bij de ontwikkelingen in de VS zit er een hoog cowboygehalte. De federale overheid gaat nog beslissingen nemen over de legalisering van cannabis. Er is veel politieke onzekerheid, we weten niet welke kant het opgaat. En in Europa is nog helemaal niks geregeld."

En nog een kanttekening: een paar Canadese wietbedrijven doen het zo goed dat de koersen op tilt slaan, maar er zijn er ook een paar waarmee het helemaal niet zo goed gaat, weet beursanalist Corné van Zeijl van Actiam. "Alles bij elkaar opgeteld is het mandje met al die bedrijven niet meer waard dan begin dit jaar."

Daar komt nog bij dat de bedrijven die het wel goed doen enorme bedrijfsinvesteringen moeten doen om de verwachtingen waar te kunnen maken. "Cannabis telen is echt een productieproces. Het is geen internetbedrijf dat software maakt. Dus op de korte termijn hebben ze heel veel kosten."

Er is voor veel beleggers genoeg reden om te geloven dat de wietmarkt de komende jaren enorm zal groeien, doordat cannabis ook in frisdranken wordt toegestaan bijvoorbeeld. "Maar de kans dat je er rijk van wordt, is niet zo groot", waarschuwt Van Zeijl. Zo'n bubbel kan langer doorgaan dan je voor mogelijk had gehouden. Dat was zo met de internethype van eind jaren 90 en ook met de bitcoin. Maar uiteindelijk zijn er altijd maar weinig mensen die er rijk mee worden. De meeste mensen blijven teleurgesteld achter."