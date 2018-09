Strengere regels voor schepen hulporganisaties

Het kabinet scherpt de eisen aan voor zeeschepen van hulporganisaties. Tot nu toe konden die organisaties hun schepen in het Nederlandse vlagregister in dezelfde categorie inschrijven als pleziervaartuigen. Daardoor moesten ze aan minder strenge eisen voldoen dan andere zeeschepen.

Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat met de huidige eisen "onvoldoende recht wordt gedaan aan het risicoprofiel van dergelijke schepen".

De nieuwe regels betekenen dat voor de zeeschepen van hulporganisaties strengere regels gaan gelden op het gebied van de constructie, machine- en elektrische installatie, brandbescherming en -bestrijding, stabiliteit en reddingsmiddelen, communicatie en navigatie, opleiding en diploma's van bemanningsleden.

De wijziging gaat onmiddellijk in voor schepen die zich nu in het register willen inschrijven. De minister gaat met de organisaties die al ingeschreven staan praten over een overgangstermijn.

Op de Middellandse Zee zijn schepen van hulporganisaties actief die daar vluchtelingen oppikken. Eerder dit jaar ontstond verwarring over het schip Lifeline van een Duitse organisatie. Het zou onder Nederlandse vlag varen, maar Nederland sprak dat tegen: het zou alleen als sportschip ingeschreven staan bij het Watersportverbond.