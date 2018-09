Oplichters gebruiken betaalapp Tikkie om geld te innen in Dalfsen

Oplichters hebben via de betaalapp Tikkie betaalverzoeken gedaan waarbij ze deden of het verzoek kwam van de gemeente Dalfsen.

Er zijn twee meldingen binnengekomen van mensen die hierdoor benadeeld zijn, meldt RTV Oost. Opmerkelijk is dat zij niet in Dalfsen, maar in het zuiden van het land wonen. De gemeente sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn.

Dalfsen benadrukt dat er nooit betaalverzoeken via Tikkie worden verstuurd. De afgeschreven bedragen zijn niet op betaalrekeningen van de gemeente binnengekomen. Dalfsen heeft een melding gedaan bij de informatiebeveiligingsdienst.

ABN Amro, de bank achter Tikkie, adviseert mensen die een onterecht betaalverzoek via Tikkie hebben voldaan, aangifte te doen bij de politie. Tikkie is een app waarmee heel makkelijk betalingsverzoeken en betalingen kunnen worden gedaan.