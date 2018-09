Wilhelmina Ziekenhuis Assen krijgt mobiele verloskamer

Het ziekenhuis doet dit omdat de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Hoogeveen volgende maand sluit. De Trant Zorggroep verloskunde concentreert de zorg in Emmen, de afdeling in Stadskanaal is al dicht.

In de nieuwe, tijdelijke, verloskamer kunnen 300 bevallingen per jaar plaatsvinden. Die komen dan boven op de 1000 per jaar die er nu al jaarlijks zijn. Op zijn laatst zomer volgend jaar wil het Wilhelmina Ziekenhuis verbouwen, zodat inpandig er meer verloskamers bij komen, schrijft RTV Drenthe.