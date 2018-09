Terreureenheid politie pakt man op in Den Haag

De politie heeft in de Telexstraat in Den Haag een man aangehouden die volgens getuigen Allahoe akbar riep. De politie onderzoekt die melding.

Rond 14.00 uur heeft een zogenoemd rapid-responseteam de man opgepakt. Dat is een speciale antiterreureenheid van de politie.

Ontruiming

Uit voorzorg werd een benzinestation in de directe omgeving ontruimd. De auto van de man is onderzocht door explosievenexperts en is veilig verklaard. De politiemaatregelen zijn inmiddels opgeheven.

De man had in zijn auto een gasfles, zegt de politie. De politie heeft hem zover gekregen dat hij uit zijn auto stapte. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.