Corendon misleidde consument met foute prijs

De Reclame Code Commissie tikt reisorganisatie Corendon publiekelijk op de vingers vanwege misleiding van consumenten. De Commissie doet dit naar aanleiding van een klacht van iemand die een 'Crazy Days'-aanbieding had geboekt. Het ging om een reis naar Bali voor twee personen voor 860 euro. Een paar uur na de boeking kreeg hij een mail van Corendon dat er een fout was gemaakt. De prijs had 1292 euro moeten zijn en hij moest dus 432 euro bijbetalen. Hij mocht ook annuleren en dat heeft hij toen gedaan.

Corendon bestrijdt dat het om misleiding ging. "Dit was een fout in het prijssysteem", zegt een woordvoerder. "We hebben duizenden vakanties op onze sites, met allerlei combinaties van groepsgrootte, seizoen, wel of geen ontbijt en kortingscomponenten. In dit geval is de kortingscomponent foutief twee keer in plaats van een keer opgevoerd."

De Commissie publiceert uitspraken niet altijd, maar nu wel "omdat Corendon al eerder is aanbevolen om niet meer op een misleidende en oneerlijke wijze reclame te maken". De Reclame Code Commissie kan geen boetes opleggen. De commissie is opgezet door de adverteerdersbranche zelf en het publiceren van een oordeel is de zwaarste 'straf'.

350.000 euro boete

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan bedrijven wel beboeten. In 2016 kreeg Corendon al een boete van 350.000 euro van de ACM in een andere zaak. Toen ging het om vluchten en pakketreizen die niet voor het geadverteerde bedrag geboekt konden worden, omdat er altijd nog boekings- of servicekosten bijkwamen.

De ACM kan niet zeggen of ze nog steeds met Corendon bezig zijn. "Wij doen geen uitspraken over al dan niet lopende onderzoeken", aldus een woordvoerder.