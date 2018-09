Belaagd kabouterdorp in bos Voorthuizen weer 'bemensd'

Het kabouterbos in Voorthuizen heeft weer inwoners. Leerlingen van de nabijgelegen Wheemschool hebben een inzamelingsactie gehouden. Vanochtend hebben ze de beeldjes neergezet tussen de bomen, schrijft Omroep Gelderland.

Roelof Jonkman is initiatiefnemer van het bos. Hij heeft het syndroom van Asperger en leeft graag in een eigen wereld. Het begon allemaal met een klein kaboutertje dat hij voor de grap een plek gaf in het bos tegenover zijn huis. Al snel volgden er meer.

Vorige maand sloegen vandalen daar toe: overal in het bos lagen vernielde kabouters. De politie in Voorthuizen zette een filmpje op Facebook van de ravage: "Hebben de kabouters je misschien iets aangedaan?" De agenten vroegen mensen "eenzame kabouters" te doneren voor het bos.

Twee jaar geleden werden de kabouters geruimd door een boswachter. Hij zag het kabouterdorp aan voor rommel en gooide alles weg. Jonkman was er kapot van: hij vond zijn hele kabouterverzameling terug in de afvalcontainer.Sindsdien huurt hij voor zijn beeldjes een deel van het Wilbrinkbos voor 250 euro per jaar.