Talentvolle mbo'ers strijden in Boedapest: 'Het beste komt in je naar boven'

In Boedapest was het gisteravond net alsof de Olympische Spelen van start gingen: met een heuse openingsceremonie werden de Euroskills, de Europese Kampioenschappen voor beroepen, geopend. Aan het evenement doen 31 Nederlandse talentvolle mbo'ers mee, onder wie een meubelmaker, een webdesigner, een bloembinder en een verpleegkundige.

Een van hen is kok Roy Scheffers, die vanmiddag voor het eerst aan de beurt is. "Dus ik heb nog even de tijd om me mentaal voor te bereiden en om de laatste puntjes nog te checken", zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarna kan ik gaan knallen."

De eerste dag staat voor Scheffers vooral in het teken van voorbereidingen treffen voor morgen. "Ik moet een gevogeltebouillon opzetten, pastadeeg maken en een dessert voorbereiden met peer. Dat laatste kregen we gisteren pas te horen, want de peer was een mystery ingredient."