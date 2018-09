Angst voor verspreiding ebola van Congo naar Uganda

Het aantal mensen dat besmet is met ebola in de Congolese provincie Noord-Kivu neemt toe. Carl Theunis van Artsen Zonder Grenzen (AzG), die ter plaatse is, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zeker 149 mensen besmet zijn en dat er inmiddels 69 inwoners zijn overleden aan het virus.

Gevechten

Rond de stad Beni waren de afgelopen dagen zware gevechten, waardoor ook Artsen Zonder Grenzen de hulpverlening moest stilleggen. "We volgen daar de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid en van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO", vertelt Theunis.

Hij benadrukt dat zijn organisatie onafhankelijk en neutraal is. "We vertrouwen op onze eigen veiligheidsnetwerken, we spreken met alle partijen en op die manier garanderen we onze eigen veiligheid. Daardoor kunnen we op heel veel plaatsen nog wel komen. AzG heeft twee behandelcentra voor ebola in de stad Betumba en daar gaat alles gewoon door".

Verspreiding

Veel mensen trekken van stad naar stad in Noord-Kivu. Het is een dichtbevolkt gebied rond de steden Beni en Ituri. "Als besmette inwoners in onveilige gebieden komen waar ze niet kunnen worden behandeld dan verspreiden ze het virus en dat maakt adequaat handelen moeilijk", zegt Theunis.

Het overslaan van het ebolavirus naar buurland Uganda, is volgens de hulpverlener niet ondenkbaar. "Ik heb geen glazen bol, een epidemie als deze is lastig te voorspellen. Je weet niet hoe die zich ontwikkelt." Uit voorzorg is al een tijdelijk isolatiecentrum opgezet aan de grens met Uganda.