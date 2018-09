Autopsie kan ook met MRI, opensnijden is niet meer nodig

Om de doodsoorzaak van iemand te achterhalen, hoeft niet meer altijd een lichaam te worden opengesneden. Uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat een MRI- of CT-scan dezelfde informatie oplevert.

Bovendien is een scan minder belastend voor nabestaanden, omdat het lichaam van hun dierbare dan intact blijft. Een ander voordeel is dat scans steeds opnieuw zijn te maken en dat ook spieren en het skelet goed kunnen worden onderzocht.

Bij sectie is het niet mogelijk om een lichaam nogmaals open te snijden. De kans om de doodsoorzaak te achterhalen, is met scans dus groter.

Religieuze bezwaren

Volgens de Rotterdamse onderzoekers is het ook een goede oplossing voor bevolkingsgroepen die culturele of religieuze bezwaren hebben tegen het opensnijden van een lichaam.

Een MRI- of CT-scan van een overledene brengt het hele lichaam van binnen en van buiten in beeld. Aan de hand van de beelden kunnen medisch specialisten bepalen of weefsel moet worden weggenomen voor verder onderzoek.