Kraanwagen takelt losgeslagen loodzware boei uit zee bij Den Helder

De boei Schulpengat 5 is gisteren met een grote kraan uit het water bij de dijk van Den Helder getild. De boei wordt vandaag onderzocht. Als hij niet beschadigd is, gaat hij vandaag weer terug de zee in.

De zware boei werd afgelopen weekend aangevaren, is losgeslagen en daarna door de harde wind naar de kust geblazen. "Dit is uniek", zegt Cees Bontes. Hij was 32 jaar lang strandjutter voor de gemeente. "Dit is op de Helderse dijk nog nooit voorgekomen."

De kraanwagen waarmee de boei werd gelicht stond op de dijk en moest een flinke afstand overbruggen. Tussen de trailer en de plek waar de boei lag zat een meter of 50. Een van de bergers ging in een waadpak door de golven naar de boei om de kettingen van de kraan vast te maken aan de hijsogen.