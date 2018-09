'Belgische koningin Paola getroffen door beroerte'

De Belgische koningin Paola is gisteravond getroffen door een beroerte, melden Belgische media. De 81-jarige moeder van koning Filip was op dat moment in de Italiaanse stad Venetië. Volgens de Franstalige omroep RTBF is ze niet in levensgevaar.

Paola gaat vanmiddag met een spoedtransport naar vliegbasis Melsbroek bij Brussel. Van daaruit wordt ze naar een Belgisch ziekenhuis overgebracht.

Koningin Paola heeft de afgelopen jaren vaker in het ziekenhuis gelegen. Zo brak ze vorig jaar haar heup na een val en een jaar daarvoor brak ze al een wervel.

Albert

Paola Ruffo di Calabria is de vrouw van koning Albert. Ze was koningin van België tussen 1993 en 2013. In België is het gebruikelijk dat vorsten ook na hun regeerperiode hun titel koning of koningin behouden.