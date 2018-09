Reeks branden in Asten, politie zoekt man van middelbare leeftijd

Afgelopen nacht zijn in Asten diverse branden gesticht. Volgens bewoners zijn er ten minste zes branden geweest. Daarbij gingen onder meer auto's, een vouwwagen, een container en een schuur in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting.

Deze ochtend is het een komen en gaan van takelwagens. Op de ene staat de uitgebrande vouwwagen, op de volgende een van de auto's die in vlammen is opgegaan.

Een bewoonster van de Laurierstraat zag vannacht vakantieherinneringen verloren gaan toen haar vouwwagen in brand stond. "Ik ben wakker geworden van een hoop geknetter", vertelt ze aan Omroep Brabant. "Het was net alsof iemand een kampvuurtje aan het stoken was op straat."

De brandweer kreeg om 05.00 uur melding van een brand bij een bouwmarkt vlak bij de eerdere branden. De politie liet een Burgernetmelding uitgaan: er wordt gezocht naar een kale, blanke brildragende man van middelbare leeftijd.