Wekdienst 26/9: Wietcongres in Amsterdam en wordt Groningen rookvrij?

En dan nog even dit:

Wielrenner Tom Dumoulin wil vandaag in Innsbruck proberen zijn wereldtitel tijdrijden te prolongeren. Na zijn tweede plek in de Tour de France is de accu weer opgeladen. "Ik had het fysiek even moeilijk na de Tour. Ik was echt naar de kloten, maar heb de draad snel weer opgepakt. Ik heb zin om nog iets van het WK te maken", zei Dumoulin. Hij start om 15.40 uur. Alle ritten zijn live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Gisteren verkende hij alvast het parcours: