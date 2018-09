Honderdste Europese Ariane 5-raket gelanceerd

In Frans-Guyana is de honderdste Ariane 5-raket gelanceerd. De Europese raket brengt twee telecomsatellieten in een baan om de aarde.

De eerste Ariane 5 werd in 1996 gelanceerd en dat liep uit op een mislukking. De raket raakte al snel uit koers en ontplofte. In 2002 ging het nog een keer mis. Toen moest een raket tot ontploffing worden gebracht. Sindsdien is de Ariane 5 betrouwbaar gebleken.

Wel werd in september vorig jaar nog een lancering op het laatste moment afgeblazen. Dat was vanwege sociale onrust in het Zuid-Amerikaanse land. Anderhalve maand later werd de raket alsnog gelanceerd.

Ariane 6

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA werkt ondertussen aan de opvolger. Bij de ontwikkeling van de Ariane 6 is ook een Nederlands bedrijf betrokken. De raket wordt voor een deel gebouwd in Oegstgeest. Het bedrijf Airbus Defence and Space Netherlands uit Leiden ontwikkelt voor ESA de motorframes.

De raket moet in 2020 voor het eerst worden getest.