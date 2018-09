'Bill Cosby krijgt wat hij verdient', zeggen vrouwen over celstraf

Al voor de uitspraak was duidelijk dat Bill Cosby in hoger beroep zou gaan. Zijn woordvoerder zegt: "Dit was de meest racistische en seksistische rechtszaak in de geschiedenis van de Verenigde Staten." Zijn vrouw Camille Cosby vindt dat haar man geen eerlijk proces heeft gehad.

De 81-jarige Cosby mag het hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Hij is meteen naar de gevangenis gebracht.

Overigens heeft de veroordeling geen gevolgen voor zijn ster op de Walk of Fame. De organisatie die over die tegels in het trottoir langs de Hollywood Boulevard gaat, zegt dat de sterren alleen staan voor de professionele carrières. Daarom worden ze niet weggehaald als een beroemdheid op persoonlijk vlak over de schreef gaat.