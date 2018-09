'Verkoop meningokokkenvaccin in september met factor dertig gestegen'

De verkoop van het vaccin tegen meningokokken type W is in september explosief gestegen, schrijft de Volkskrant. In juni verkochten apothekers maandelijks nog zo'n 200 vaccins. Deze maand waren dat er al 6000, oftewel dertig keer zo veel, blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

In Nederland neemt het aantal meningokokkeninfecties toe. Dit jaar zijn in Nederland al achttien mensen overleden als gevolg van meningokokkenbesmetting. In heel vorig jaar waren dat er zeventien.

Bezorgd

Dat heeft veel ouders, en ook hun kinderen, bezorgd gemaakt. Zij trekken massaal naar de huisarts voor vaccins. Apotheker Anne-Marie Steenvoorden spreekt in de krant over een enorme hausse: "Huisartsen zeiden tegen hun patiënten: hier is het recept, ga maar kijken waar je het ergens kunt vinden".