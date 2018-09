Vmbo-bestuurder mag blijven ondanks examendebacle Maastricht

De Raad van Toezicht van LVO heeft ondanks alle commotie vertrouwen in Postema en verlengt zijn contract dat op 1 november afloopt. "Uiteraard kennen we de publieke en politieke discussie over zijn positie", zegt voorzitter Jan Schrijen van de Raad van Toezicht. "Daar staat tegenover dat we de overtuiging hebben dat juist in deze woelige periode zijn ervaring en kennis van de totale organisatie van LVO van grote betekenis is."

Er lopen meerdere onderzoeken naar wat er precies is misgegaan op VMBO Maastricht. De Raad van Toezicht van LVO wil pas na die onderzoeken oordelen over wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor het debacle, meldt 1Limburg.