Na 150 jaar is het duidelijk: het is de minnares van de ambassadeur

Feit is dat de Ottomaanse ambassadeur in Parijs, Halil Sherif Pasha, het werk bij Courbet had besteld voor zijn persoonlijke erotische collectie, die hij graag aan gasten toonde op feesten en partijen.

En wat ook bekend is: de Parijse danseres Constance Queniaux was de minnares van de ambassadeur. Dat deed sommigen vermoeden dat ze het onderwerp zou kunnen zijn van L'Origine du monde, maar bewijs daarvoor werd nooit gevonden.