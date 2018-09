Trump hamert bij VN op zelfbeschikking en eigenbelang

"Die reactie had ik niet verwacht, maar goed", zei Trump, die vervolgens onverstoord verder ging met het schetsen van het sterkere, rijkere en veiliger land dat de VS volgens hem na het tijdperk-Obama is geworden.

Trump hamerde op onafhankelijkheid en zelfbeschikking. Hij herhaalde zijn afkeer van organisaties als het Internationale Strafhof ("dat heeft geen gezag") en de OPEC ("die besteelt ons allemaal met zijn hoge olieprijzen") en zei dat landen als Duitsland zich niet afhankelijk moeten maken van Russisch gas.

Hoopgevend Noord-Korea

Over Noord-Korea was Trump veel gematigder dan vorig jaar. Toen dreigde hij nog dat land totaal te vernietigen als Kim Jong-un ("kleine raketman") niet zou stoppen met zijn nucleaire programma. Nu had hij, na het Singapore-treffen met Kim, lovende woorden over de maatregelen die het land heeft getroffen om te denucleariseren. "Al blijven de sancties van kracht tot die denuclearisering een feit is."

Positief was Trump ook over India, Saudi-Arabiƫ, Israƫl en Polen, "die ieder op hun eigen manier werk maken van een betere toekomst".

Scherp afkeurend sprak hij over Venezuela, het olierijke land dat volgens hem te gronde is gericht door de socialisten, en vooral over Iran. Het regime daar is corrupt en zaait chaos, dood en vernietiging, zei Trump, die nieuwe economische sancties aankondigde.