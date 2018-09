Schiphol mag niet zomaar geld vragen voor kiss & ride

Luchthaven Schiphol mag niet zonder toestemming van de gemeente Haarlemmermeer geld vragen voor het afzetten of ophalen van passagiers vlak bij de terminal. Dat zegt waarnemend burgemeester Onno Hoes.

De zogenoemde 'kiss & ride' is nu nog gratis. Schiphol overweegt het heffen van parkeergeld om zo milieuvervuiling terug te dringen en de passagiersstromen van en naar de luchthaven beter te reguleren. Betaald halen en brengen kan ertoe leiden dat mensen vaker met het openbaar vervoer komen, aldus Schiphol.

Het plan leidde afgelopen zomer tot verontwaardiging onder reizigers, meldt NH Nieuws. D66 in Haarlemmermeer wilde naar aanleiding daarvan weten hoe de burgemeester tegen het plan aankijkt en stelde vragen in de gemeenteraad.

Burgemeester Hoes antwoordde dat Schiphol de gemeente niet op de hoogte heeft gebracht van het plan. Het kiss & ride-deel van de luchthaven bevindt zich op de openbare weg en Hoes zegt dat Schiphol niet zonder toestemming van de gemeente mensen mag laten betalen voor parkeren op de openbare weg.

'Plan nog niet concreet'

Schiphol laat in een reactie weten dat het plan voor betaald afzetten of ophalen nog niet concreet is. "Het is een van de idee├źn waar we mee spelen", zegt een woordvoerder. "De burgemeester zegt niet dat het niet mag, alleen dat het niet zonder toestemming mag. Maar we denken over meerdere maatregelen na om de groei van het aantal passagiers aan te kunnen en er is nog niets definitief."