Kabinet: 15.000 euro voor Q-koortspatiënten niet bedoeld als schadevergoeding

De maximaal 15.000 euro die Q-koortspatiënten en nabestaanden kunnen aanvragen bij de overheid is niet bedoeld als vervanging van een schadevergoeding, zegt minister Bruins voor Medische zorg.

"Je kunt in woorden zeggen dat het vreselijk is dat mensen aan de ziekte hebben geleden of nog lijden, en dat mensen zijn overleden", zegt Bruins. "Wat we hier hebben bedoeld is ook financieel een gebaar te maken naar de mensen die lijden."

Lachwekkend

Q-koortspatiënten reageerden gisteren furieus op de hoogte van het bedrag. "Lachwekkend" en "een zakcentje" noemden zij de tegemoetkoming. Bruins zegt dat hij dat wel begrijpt, maar dat het bedrag nooit is bedoeld om werkelijke inkomensschade of medische kosten te compenseren.

"Daarom zijn er ook nog schadevergoedingsprocedures gaande", zegt Bruins. "Dit is daarnaast, of er bovenop." Het kabinet gaat nu inventariseren hoeveel mensen gebruik willen maken van deze regeling, waar 15 miljoen euro voor is gereserveerd.