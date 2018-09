Tot drie jaar cel geëist tegen verkopers 'gekloonde' Ziggo-modems

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 3 jaar tegen drie mannen die honderden illegale modems verkochten van provider VodafoneZiggo. Met de apparatuur konden de kopers illegaal internetten en televisie kijken.

Het drietal werd in november vorig jaar opgepakt. De hoofdverdachte is een man van 36 uit Rotterdam. Hij bewerkte de modems met behulp van speciale software en kopieerde daarbij gegevens van modems van andere, nietsvermoedende Ziggo-klanten. Tegen hem is drie jaar cel geëist.

Apparatuur verduisterd

De gekloonde modems werden vervolgens verkocht voor zo'n 150 euro. De twee medeverdachten, die bij Ziggo werkten, leverden en installeerden de apparatuur bij de kopers. Zij liepen rond in werkkleding en gebruikten een bus van de provider. Ze verduisterden volgens het OM voor zo'n 70.000 euro aan apparatuur.

Tegen deze twee mannen eiste het OM een celstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Digitale aanvallen via modems

De officier van justitie neemt de zaak hoog op vanwege de risico's die de gekloonde modems met zich meebrengen. De apparatuur kan worden ingezet bij DDoS-aanvallen. "Door het risico op achterdeurtjes in de software, komt de internetveiligheid in het gevaar", zegt het OM.

De politie in Rotterdam kwam de drie op het spoor dankzij een tip uit Canada. In dat land voerde een netwerk van cybercriminelen digitale aanvallen uit. Het netwerk stond in verbinding met de computer van een van de verdachten in Rotterdam.