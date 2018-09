Ministerie Oostenrijk wil persvrijheid beperken voor 'negatieve media'

Maar vandaag haastte de Oostenrijkse oppositie zich om de FPÖ-minister ter verantwoording te roepen in het parlement. De sociaal-democraten vinden dat er een "gevaarlijke grens" is overschreden en ook de Oostenrijkse Verslaggevers Zonder Grenzen spreken van een "ongelooflijke en onacceptabele beperking van de persvrijheid".

Kurz steunt pers

Op veel steun van coalitiegenoot en bondskanselier Sebastian Kurz van de ÖVP hoeft Kickl ook niet te rekenen. "Elke beperking van persvrijheid is onacceptabel", zegt Kurz in een reactie. "Er kan geen sprake zijn van uitsluiting of een boycot van bepaalde media."

Oostenrijkse media vragen zich af of Kickl nog aan kan blijven. De minister heeft sinds zijn aantreden in december al herhaaldelijk op de schopstoel gezeten. Zo kwam hij onder vuur na een schandaal met de inlichtingendienst en laat hij zich geregeld op controversiële wijze uit over het migratiebeleid.