Gemeenten moeten inventariseren of gevels brandveilig zijn

Gemeenten moeten van minister Ollongren naar aanleiding van de brand vorig jaar in Londen een lijst maken van de meest risicovolle gebouwen. Bij de brand in de Grenfell Tower in de Britse hoofdstad kwamen vorig jaar juni 72 mensen om het leven. Uit onderzoek bleek dat er van alles mis was met de brandveiligheid; de brand verspreidde zich via de gevelplaten aan de buitenkant.

Ollongren meldde de Kamer eerder dat ze eerst de resultaten van Engels onderzoek naar de brand wilde afwachten. Maar nu dat onderzoek langer op zich laat wachten, en ook in Nederland mensen zich zorgen maken, wil ze toch dat gemeenten de gebouwen inventariseren.

Geen aanwijzingen dat er op grote schaal dingen mis zijn

De minister antwoordt op Kamervragen dat er geen aanwijzingen zijn dat er in Nederland veel gebouwen zijn met gevels die niet aan de eisen van brandveiligheid voldoen. Maar het is wel mogelijk dat sommige gebouwen niet veilig genoeg zijn.

Alle gemeenten moeten nu hun meest risicovolle gebouwen in kaart brengen. Ze moeten laten toetsen of de brandveiligheid van de gevels voldoet aan het Bouwbesluit. De gemeenten Rotterdam en Nijmegen zijn zelf al bezig met zo'n inventarisatie.

Eigenaar zelf verantwoordelijk

Ollongren benadrukt dat de eigenaar van een gebouw er zelf voor moet zorgen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen. Ze vindt dat eigenaren soms niet genoeg urgentie voelen om tot onderzoek over te gaan.

"Dat in de bouwfase andere goedkopere materialen worden toegepast dan volgens de vergunning en dat de opdrachtgever hiervan geen weet heeft, is daarbij een belangrijk aandachtspunt." De minister bekijkt nog of de eisen moeten worden aangescherpt.