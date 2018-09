Russisch schip maanden vast bij Terneuzen, kapitein weigert voedsel

In de haven van Terneuzen ligt een Russisch vrachtschip al maanden aan de ketting. Schuldeisers hebben in mei beslag gelegd op het schip wegens wanbetaling door de Russische rederij. Omdat een levering van voedsel uitblijft, verslechtert de situatie aan boord iedere dag.

Inspecteur Gijs Mol van de internationale transportfederatie ITF die gisteren nog aan boord is geweest noemt de levensomstandigheden ernstig.

Hij vertelt dat er nauwelijks eten is voor de 21 bemanningsleden (20 mannen en een kokkin). "Het verse voedsel is helemaal op. Er is geen groente en fruit meer. Er liggen nog een paar zakken rijst, wat aardappelen en uien." Ook begint de watervoorraad op te raken. "Er is nog water voor een paar dagen, maar daar gaan ze het einde van de week niet mee halen." De bemanningsleden mogen vanwege hun contract maar korte tijd van boord en kunnen niet zomaar weg van het schip.

Niet in de haak

Leden van de marechaussee die afgelopen week een controle deden, merkten dat er aan boord "iets niet in de haak was", zegt een woordvoerder. De marechaussee beoordeelde de leefomstandigheden als onvoldoende en daarop werden de vakbond en de inspectie ingeschakeld.

In Terneuzen is gisteren een hulpactie op touw gezet voor de bemanning. Er werd volop eten ingezameld. Daarnaast had een sponsor aangeboden dat de kokkin van boord zou kunnen om boodschappen te doen, zonder dat ze hoefde te betalen. Maar dat ging niet door, vertelt Mol. "Zij was dolblij dat ze van boord mocht, maar toen de kapitein er lucht van kreeg, stak hij daar een stokje voor. Hij zei dat het proviand vandaag bezorgd zou worden, maar het zal mij benieuwen."

Mol heeft de leverancier gesproken, die zegt dat er van de vorige levering nog een bedrag openstaat en dat hij pas daarna weer wil leveren. Wel heeft een bemanningslid dat gisteren in in Seamen's Club Varenscentrum in Terneuzen was een paar tassen met eten mee aan boord kunnen nemen. "De twee volle boodschappentassen en een doos bananen die we gisteravond hebben gebracht, werden dankbaar aangenomen", zegt Leontine Verhoef van het Varenscentrum tegen Omroep Zeeland.

Dankbaar aangenomen

Naar verluidt ontvangen de bemanningsleden hun salaris nog wel. "Maar zelfs als ze betaald worden, is de vraag of ze aan wal geld te besteden hebben. Het grootste gedeelte van het salaris wordt gelijk overgemaakt naar de familie in Rusland", zegt Mol.

De Russen spreken nauwelijks Engels en het is moeilijk om met ze te communiceren, zeggen inspecteur Mol en Verhoef van het Varenscentrum. "Het lijkt alsof de bemanning niet volledig beseft wat de situatie is. Daar zijn wij natuurlijk ook voorzichtig mee, want de spirit die ze nog hebben, willen we hun niet ontnemen."

De Kuzma Minin is niet het enige schip van rederij Murmansk Shipping Company waar beslag op is gelegd. Volgens de inspectie zijn wereldwijd vergelijkbare situaties met schepen van de Russische rederij, die in zwaar financieel weer verkeert.