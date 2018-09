Negen honden die hun bazin aanvielen, in beslag genomen

De politie heeft negen Staffordshire bultterriërs in beslag genomen die gisteravond hun bazin aanvielen. De vrouw woonde met de honden in een rijtjeshuis in Tilburg.

De honden begonnen gisteravond te vechten en beten om zich heen. Ook de vrouw werd meermalen gebeten. Ze raakte gewond aan haar handen en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Daar zijn de bijtwonden gehecht.

Een buurvrouw en haar vriend schoten te hulp. De buurvrouw werd gebeten in haar knie; de vriend in een arm en in zijn buik. Vandaag vertelt zij aan Omroep Brabant dat het tweetal er met oppervlakkige wonden vanaf gekomen is.

Vooroordelen

Nadat de gewonde Tilburgse was afgevoerd, is de woning afgesloten. De honden hebben daar de nacht alleen doorgebracht.

De eigenaresse had geprobeerd de honden te verkopen toen het nog puppy's waren, maar het lukte niet ze kwijt te raken. Vervolgens raakte de hondenliefhebster aan de dieren gehecht en wilde ze hen niet meer kwijt.

De in beslag genomen bullterriërs worden beoordeeld door een hondengedragstherapeut. De officier van justitie beslist op basis van dat rapport wat er met de beesten moet gebeuren.