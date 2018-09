Modehuis Michael Kors koopt concurrent Versace

De Amerikaanse modegroep Michael Kors heeft het Italiaanse modehuis Versace gekocht. Kors heeft 1,7 miljard euro voor zijn concurrent betaald.

Versace stond in de etalage en gisteren meldden Italiaanse media al dat Kors de koper is. Dat is nu bevestigd. Onder meer juweliersketen Tiffany en de eigenaar van de modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger zou ook in Versace geïnteresseerd zijn geweest.

Het Italiaanse modehuis werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De couturier werd in 1997 vermoord en daarna nam zijn zus Donatella het bedrijf over.

Jimmy Choo

Michael Kors wil een grotere speler worden in de modewereld. Het bedrijf nam daarom vorig jaar al het luxe Londense schoenen- en tassenmerk Jimmy Choo over voor ongeveer een miljard euro.