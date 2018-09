Hoofdredacteur NRC met piemeltje: Fokke & Sukke nemen krant over

Gisteren zijn de mannen om 10.00 uur aangeschoven bij de redactionele vergadering. Op een normale dag vergaderen ze om 08.30 uur telefonisch. "Dan praten we over het nieuws. We vergelijken het met drie mannen die in een bar staan. Die praten ook over wat ze opvalt, en proberen daarbij vaak een grap te maken. Dat is hetzelfde mechanisme als onze vergadering."

Fokke & Sukke bestaan eind november of begin december 25 jaar, wanneer precies weet Geleijnse niet. "Maar vandaag vieren we het." Met een overvloed aan cartoons in de NRC, en op de achterkant Fokke & Sukke een keer zonder piemeltje. "Ja, ze hebben eens een broek aan! Daar kwam ik ook pas later achter."