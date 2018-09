Wereldleiders bijeen op VN-top: speeches, bilats en pull-asides

In New York zitten de hotels vol met regeringsleiders, diplomaten en de rest van de bijna 200 delegaties. Ze zijn bij elkaar voor 73e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is één van de belangrijkste momenten van het jaar in de diplomatie, vergelijk met wat de Oscars zijn voor de filmindustrie.

De ogen van de wereldpers zijn deze week vooral gericht op de grote vergaderzaal in het VN-gebouw. Daar worden de toespraken gehouden door de Amerikaanse president Trump, de Franse president Macron , premier Rutte en de andere staatshoofden en regeringsleiders.

Zij hebben om de beurt 15 minuten spreektijd, waarin ze de voor hen belangrijke thema's aanstippen. Dat duurt de hele week. Trump staat voor vanmiddag (Nederlandse tijd) op het programma; Rutte spreekt woensdag. In de media gaat de meeste aandacht naar die toespraken, want die zijn het meest zichtbaar. Het echte werk wordt echter elders gedaan, tussen provisorisch opgetrokken scheidingswandjes.

Behind the scenes

Die wandjes in het VN-gebouw zijn speciaal voor ontmoetingen tussen twee bewindspersonen of diplomaten. Want nu ze toch allemaal in New York zijn, kunnen er ook veel bilaterale afspraken worden gemaakt. Onder diplomaten staan dat soort gesprekken bekend als bilat.

In de hokjes kunnen zo'n vijftig bilaterale ontmoetingen tegelijk worden gehouden. Het zijn juist deze ontmoetingen die het meeste opleveren. In het hokje, waar een tafel en een aantal stoelen staan, komen bewindspersonen met medewerkers kort bij elkaar. Meestal duurt een meeting niet veel langer dan een kwartier, vertelt een ingewijde bij de VN. "Als er goed is voorbereid, kun je na afloop actiepunten opstellen. En vanuit daar kun je meteen aan de slag."