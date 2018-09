Bill Cosby hoort, als eerste ster sinds #MeToo, vandaag zijn straf

De zaak kwam uiteindelijk in 2017 voor, maar werd toen nietig verklaard omdat de jury niet tot een unaniem oordeel kon komen. Nu is de jury wel tot een uitspraak gekomen; in april werd Cosby schuldig bevonden. Sindsdien zat hij thuis met een enkelband. Volgens zijn advocaat moet Cosby geen gevangenisstraf krijgen omdat hij slecht ziet en op leeftijd is.

Er werd in de laatste dagen van het proces bovendien bepleit dat Cosby gezien zijn leeftijd geen sexually violent predator is, waardoor de kans op herhaling klein is. Als de rechter hem wel zo bestempelt zou hij verplicht de rest van zijn leven in therapie moeten en mensen die in zijn buurt wonen hierover moeten informeren.

Hoewel de opgelegde straf nog niet bekend is, heeft zijn advocaat al gezegd dat hij zeker in hoger beroep gaat. Op welke gronden dat gebeurt wil hij niet zeggen. Aan The New York Times wilde hij alleen kwijt dat er tijdens de rechtszaak enorm veel fouten gemaakt zijn. Hij wil dat Cosby na de uitspraak op borgtocht vrijkomt, zodat hij in hoger beroep kan gaan - een proces dat jaren kan duren.