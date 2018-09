Rampgebied bosbrand Griekenland nog lang niet klaar voor winter

Het is stil in Mati. De stilte wordt af en toe doorbroken door zaagmachines en een enkele tractor die omgezaagde bomen verplaatst. Hier en daar zijn inwoners begonnen met reparaties aan hun huizen. Maar twee maanden na de vernietigende bosbrand, die 99 slachtoffers eiste, zijn er maar weinig mensen die nog in het dorp wonen. De straten zijn opgeruimd, de elektriciteit is hersteld, maar er is nog geen straatverlichting. 's Avonds is het pikdonker in Mati.

"Daarom is het nu moeilijk om hier te wonen" zegt student Nikos die met een nieuw tuinhek bezig is. Met zijn vader en andere familieleden zijn ze begonnen de benedenverdieping van hun huis schoon te maken. De bovenste verdieping is zwartgeblakerd, en zonder dak. "De benedenverdieping is gespaard gebleven. Boven niet. Mijn tante woonde daar. Ze is omgekomen in de brand."

Nikos en zijn familie hebben onderdak gekregen in een vakantiepark zoals meer mensen uit Mati en Neos Voutzas, het tweede dorp dat werd getroffen door de bosbrand van 23 juli. Twee maanden later overheerst rouw en verdriet nog steeds. Maar de inwoners worden ook geconfronteerd met een veelheid aan problemen.