DSW verhoogt zorgpremie met 54 euro per jaar, minder dan verwacht

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor volgend jaar met 4,50 euro per maand. Dat is lager dan verwacht: in de Miljoenennota werd rekening gehouden met een stijging van ongeveer 10 euro per maand.

De zorgverzekering kost volgend jaar 112 euro per maand voor zowel individueel als collectief verzekerden. Vorig jaar verlaagde de zorgverzekeraar de premie nog met 50 cent per maand.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de premie zijn de oplopende kosten van de lonen en prijzen. "Ook worden specialistische geneesmiddelen duurder en werkt de verhoging van het lage btw-tarief door", zegt DSW-directeur Chris Oomen.

Lager dan verwacht

De stijging van de premie is beduidend lager dan in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Dat komt volgens Oomen doordat het ministerie de zorgkosten voor een jaar altijd veel te hoog inschat en zich niet op de laatste cijfers baseert. "Meer recente cijfers laten zien dat bepaalde zorgkosten minder snel stijgen dan verwacht."

Het verplichte eigen risico blijft ook komend jaar 375 euro. Vorig jaar verlaagde DSW het wettelijk vastgestelde eigen risico van 385 euro met tien euro. De verzekeraar wilde daarmee duidelijk maken aan de politiek dat ze het eigen risico te hoog vindt. De korting van een tientje betaalt de zorgverzekeraar uit de premie.

DSW bepaalde de afgelopen jaren vaak de trend voor andere zorgverzekeraars. Die maken hun premies in de komende weken bekend.