Hans Oosters nieuwe commissaris van de koning in Utrecht

Hans Oosters (PvdA) wordt de nieuwe commissaris van de koning in Utrecht. Provinciale Staten hebben hem voorgedragen. Oosters is de opvolger van VVD'er Willibrord van Beek, die op 1 februari met pensioen gaat.

Provinciale Staten waren op zoek naar een "innemend boegbeeld" dat past "bij alles waar de provincie Utrecht voor staat". De nieuwe commissaris moet volgens de profielschets op eigentijdse wijze een traditioneel ambt invullen.

De 56-jarige Oosters heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Hij is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. Ook is hij voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Eerder was hij PvdA-raadslid en fractievoorzitter in Gouda en burgemeester van de gemeenten Bergambacht en Ouderkerk.