Ryanair-piloten uit Nederland staken vrijdag

Piloten van Ryanair die gestationeerd zijn in Nederland leggen vrijdag het werk neer. Ze sluiten zich aan bij een tweede grote stakingsdag door piloten in verschillende Europese landen.

Vakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) meldt dat dit "ultieme middel wordt ingezet om een cao te bewerkstelligen waarin fundamentele werknemersrechten geborgd worden".

De vliegers willen onder meer dat het Nederlandse arbeidsrecht gaat gelden. Nu geldt voor de piloten van de Ierse prijsvechter in Nederland het Ierse arbeidsrecht, dat veel minder bescherming biedt.

Eerder werd al bekend dat Europees Ryanair-personeel vrijdag gaat staken. Nu sluiten de VNV-piloten zich daarbij aan.

Vakantieperiode

Het doel van de piloten is na de eerste staking in Nederland niet dichterbij gekomen, vindt de VNV. Op 10 augustus, midden in de vakantieperiode, legden piloten ook al het werk neer in Nederland en vier andere Europese landen. Toen zette de luchtvaartmaatschappij vervangers in, maar toch werden in totaal zo'n 55.000 reizigers in Europa de dupe.

Wat de staking van vrijdag betekent voor reizigers, is nog onduidelijk.