OM eist 21 maanden tegen verdachte omkoping Google

"Dat ik hier op dit moment de klos moet zijn, het zal wel pech zijn." Vastgoedondernemer Rudy S. kan het niet geloven dat juist hij in de problemen komt, zegt hij tegen zijn vrouw als hij haar ophaalt uit de gevangenis een paar jaar geleden. Ze had, net als hij daarvoor, kort vastgezeten omdat ze vervolgd wordt voor omkoping. Hij weet dan niet dat de Fiod een microfoon in zijn auto heeft geplaatst en meeluistert.

Dat was een paar jaar geleden, vandaag eist het Openbaar Ministerie 21 maanden cel tegen vastgoedondernemer S., en 15 maanden voor zijn vrouw. Samen runden ze TCN, een vastgoedbedrijf dat een datacentrum in de Eemshaven aan Google verhuurde.

Ze zouden tien jaar geleden voor 1,7 miljoen euro een Google-directeur omgekocht hebben om dat huurcontract te verlengen. Daarom staan ze nu terecht voor omkoping, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Onschuld

Maar ook in de rechtszaal blijft S., net als zijn vrouw, verbaasd. Hij heeft zich altijd openlijk fel verzet tegen schimmige zaakjes in de vastgoedwereld. S. en Van B. zouden destijds weliswaar een tussenpersoon hebben betaald om een goede deal met Google te kunnen sluiten, maar dat is naar eigen zeggen niet uitzonderlijk.

Ze zeggen niet te hebben geweten dat het geld dat ze deze Amerikaan betaalde bij Google-directeur Tusha belandde, die over de inkoop van datacenters ging. Ze zijn, net als Google overigens over zichzelf zegt, slachtoffer geworden van crimineel Tusha.

Veel inhoudelijke details van de e-mails die het OM als bewijs van bewuste omkoping aanhaalt, kunnen ze zich niet herinneren. De mails zijn van tien jaar geleden, leggen ze uit.

"We zijn genaaid," zegt Van B. Als de rechter later vraagt of ze nog iets wil toevoegen, barst ze in huilen uit. "Het is een hele moeilijke tijd geweest." Daar is S. het mee eens. Tijdens een onderbreking van de zitting zoeken ze steun bij elkaar in een omhelzing.

Geen windeieren

Feit is in elk geval dat Google het huurcontract destijds wel verlengde. Volgens het OM heeft dat de twee ondernemers geen windeieren gelegd. Naast de celstraf eist het nog zo'n een miljoen euro aan boetes tegen de vanuit TCN betrokken bedrijven, en wil het nog zo'n 20 miljoen verbeurd zien: al het geld dat de omkoping ze zou hebben opgeleverd. Dat laatste bedrag is overigens voor de vorm, want omdat de bedrijven failliet zijn is de kans dat de staat daarvan iets terug zal zien als het OM gelijk krijgt klein.

Donderdag komen de advocaten van S. en Van B. aan het woord. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet duidelijk.