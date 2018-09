Regering Italië wil nieuwe, strengere migratiewetgeving

De Italiaanse regering heeft, ondanks veel protest, een wet gepresenteerd waardoor het voor migranten lastiger wordt om bescherming te krijgen en het voor Italië makkelijker wordt om "gevaarlijke of criminele" asielzoekers uit te zetten.

De populistische regering wil het aantal migranten terugdringen. Met de wet kan de regering de asielaanvraag van mensen staken en ze terugsturen naar het land van herkomst.

In Italië vinden tegenstanders dat de wet in strijd is met de grondwet, maar volgens minister Salvini van Binnenlandse Zaken is dat niet zo. "Als je bij mij thuiskomt en daar drugs gaat dealen, dan stuur ik je terug naar waar je vandaan komt", zei hij. "Het is een nieuwe stap om Italië veiliger te maken."

Strijd tegen misbruik

Volgens premier Conte blijft Italië gewoon mensen opnemen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, geweld, een natuurramp of als ze in Italië een maatschappelijke verdienste op hun naam hebben staan. "Er is gewoon een beschermingssysteem. We gaan alleen de strijd aan met misbruik", zei hij.

Conte zegt dat ongeveer een derde van de mensen die asiel aanvragen ook daadwerkelijk de status van asielzoeker, of een andere vorm van bescherming, krijgen. De rest moet eigenlijk Europa weer verlaten, maar velen gaan door naar elders in Europa, meestal om familie of vrienden in Noord-Europa te vinden.

Het Italiaanse parlement moet de wet nog goedkeuren.