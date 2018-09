Tweede Kamer: kabinet moet achter moordenaar IKON-televisieploeg aan

Politiek verslaggever Wilco Boom zegt: "Het Openbaar Ministerie wil bevestigen noch ontkennen dat er een formeel onderzoek loopt. Maar minister Grapperhaus zei vandaag dat hij niets mag zeggen 'over lopende onderzoeken'. Waarmee hij indirect lijkt te bevestigen dat zo'n onderzoek loopt."

De Kamerleden hebben geen voorkeur voor het land waar Reyes Mena berecht zou moeten worden. Al begrijpen zij dat Nederland voor de nabestaanden het voordeel heeft dat zij de zaak dan goed kunnen volgen. "Ik hou dit bewust even onbenoemd omdat ik niet weet in welk land de kans op berechting het grootst is", zegt Sjoerdsma.

Oorlogsmisdadiger

Koopmans: "De vraag is of hij niet eerder in Amerika berecht wordt. Want als hij een oorlogsmisdadiger is, is hij illegaal in de Verenigde Staten en zullen de Amerikanen hem misschien eerst willen pakken." Ook de regering van El Salvador kan belang hebben bij de rechtszaak omdat daar de moorden zijn begaan.

"Het kabinet moet helderheid geven over de inzet in deze zaak", zegt Buitenweg. "Gaat Nederland om uitlevering vragen of niet?"