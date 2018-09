Veertien jaar Glazen Huis: van kofferbak vol kleingeld tot 100 miljoen

De recente edities van Serious Request waren een enorm mediacircus. Steden streden om het Glazen Huis te mogen huisvesten, een scala aan BN'ers kwam langs en de actie bracht miljoenen op. Van dat alles was nog weinig te zien bij die eerste editie in 2004, blikt Van der Goes terug.

Neem de kosten die het Glazen Huis met zich meebracht. Breda moest in 2016 uiteindelijk 750.000 euro ophoesten om het evenement te organiseren, veel ervan ging op aan de beveiliging. "Ja, dat was bij die eerste editie wel anders. Er was helemaal geen beveiliging. Het geld dat binnenkwam lag in de kofferbak van een Golfje en toen alles voorbij was reed iemand van productie ermee naar de bank. Dat kon later natuurlijk niet meer."

3FM is toe aan wat anders

Het einde van het Glazen Huis betekent niet dat 3FM ook stopt met de jaarlijkse actieweek Serious Request. Die is straks nog gewoon in december. Concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht gaat dienen als 'hoofdkwartier'. Daar komt een deel van de radio-uitzendingen vandaan en er zijn optredens, workshops en lezingen. In de nieuwe opzet kan er ook worden gekozen uit het steunen van een (of meerdere) doelen. Dit jaar zijn het er drie: bescherming tegen natuurgeweld, reanimatie in Nederland en noodhulp bij conflicten.

De nieuwe actieweek was nodig omdat 3FM te maken heeft met een nieuwe generatie dj's en de vraag om vernieuwing. Bovendien is 3FM "toe aan wat anders", zegt zendermanager Sharid Alles in het NOS Radio 1 Journaal.

De nieuwe format van Serious Request komt op het moment dat het aantal luisteraars voor 3FM is gedaald tot een dieptepunt. In juli en augustus had de zender een marktaandeel van 2,6 procent volgens een panelonderzoek. Geen makkelijke tijden dus voor de jongerenzender.

Voormalig 3FM-dj Van der Goes: "De zender beleeft niet z'n meest glorieuze moment uit z'n bestaan. Maar ik weet zeker dat er weer iets ontstaat waar ze super goede dingen mee kunnen doen. Het is zo makkelijk om gewoon door te blijven gaan met Serious Request en het Glazen Huis, maar 3FM durft dus te vernieuwen."