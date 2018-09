'Kwart jongeren die zelfmoord pleegden kwam uit Noord-Brabant'

Van de 81 jongeren die zich vorig jaar van het leven beroofden, kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat blijkt uit een eerste verkennende studie naar de stijging van het aantal zelfdodingen onder jongeren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom meer tieners zelfmoord plegen in Brabant dan leeftijdsgenoten in andere provincies.

In juli werd bekend dat vorig jaar 81 jongeren zelfmoord hebben gepleegd, terwijl dat aantal in 2016 nog 48 was. De politiek wil nu weten waarom het aantal zelfmoorden zo fors steeg. In totaal tien onderzoekers en onderzoekers van maatschappelijke organisaties zoals GGZ-platform MIND, hebben daarom een werkgroep gevormd, aangevuld met onderzoekers uit het buitenland.

Kopieergedrag?

Veruit de meeste jongeren die vorig jaar zelfmoord pleegden, waren tussen de 15 en de 19 jaar oud. Vijftig jongens en 31 meisjes pleegden zelfmoord. Drie op de tien overleden tieners hadden een migratie-achtergrond. Behalve in Noord-Brabant waren er ook in Gelderland relatief veel tieners die zich van het leven beroofden.

Qua tijdsperiode springt de maand juli eruit, met name de eerste week van die maand. Ook in oktober waren er meer zelfdodingen. "Gemiddeld zijn er zeven zelfdodingen per maand onder tieners, maar in die maanden waren dat er 10", zegt hoofdonderzoeker Renske Gilissen.

De oorzaken achter de cijfers wordt volgens haar de komende maanden onderzocht. "We weten dat kopieergedrag tot meer suïcides kan leiden, maar of dat ook speelt in Noord-Brabant, gaan we meenemen in het onderzoek."

Aanknopingspunten

Niet eerder zijn zelfdodingen onder jongeren in Nederland zo diepgaand onderzocht als nu gaat gebeuren. "Ook Groot-Brittanni├ź en de Verenigde Staten zien een stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren, dus die inzichten bij elkaar brengen is heel interessant", zegt Gillissen.

De onderzoekers willen ook praten met familie en naasten van de overleden jongeren. In december zijn meer feiten bekend, bijvoorbeeld of de jongeren zorg ontvingen. Het onderzoeksteam wil in 2019 concrete aanknopingspunten geven om jongeren met zelfmoordgedachten beter te helpen.