Na half jaar verdachte aangehouden voor schietpartij in Amsterdam

Een 25-jarige man uit Zwanenburg is gearresteerd omdat hij in januari in Amsterdam-Zuidoost verschillende schoten heeft gelost op een 42-jarige man.

De Noord-Hollander zou met een automatisch vuurwapen op het slachtoffer hebben geschoten. Hij wordt verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag en mag zolang hij vastzit alleen contact hebben met zijn advocaat.

Bij het geweldsincident op 18 januari in de buurt Maarsenhof raakte het slachtoffer zwaargewond. Meerdere kogels troffen hem in zijn buik, arm en been.

De aangehouden man was op 9 februari betrokken bij een ander incident in de Maarsenhof. Hij loste volgens NH Nieuws schoten tijdens een uit de hand gelopen ruzie en zat daarvoor een aantal maanden vast. Vorige maand kwam hij weer vrij.