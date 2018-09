Gratis opleiding zonder leraren moet kansarme jongeren de ict in krijgen

Het is gratis, je hebt geen middelbareschooldiploma nodig en er zijn geen leraren. Codam, een nieuwe opleiding tot computerprogrammeur in Amsterdam, wil jongeren die zich niet thuis voelen in het reguliere onderwijssysteem een kans geven. Vandaag start de eerste lichting studenten.

De opleiding is een initiatief van de Frans-Nederlandse topvrouw van TomTom, Corinne Vigreux. De eerste vijf jaar wordt de opleiding betaald vanuit een door haar opgerichte stichting die zich inzet voor kansarme jongeren. Op termijn zouden bedrijven die de opgeleide programmeurs in dienst nemen de financiering over moeten nemen.

Hieronder vertellen studenten en begeleiders over de opleiding: