Onduidelijkheid over positie Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein

In de VS is er onduidelijkheid over de positie van de onderminister van Justitie Rod Rosenstein. Verschillende Amerikaanse media melden dat hij zijn ontslag heeft aangeboden, omdat hij ervan uitgaat dat president Trump hem wil ontslaan. Andere media melden juist dat Rosenstein niet zelf wil opstappen, maar dat het Witte Huis hem moet ontslaan als Trump van hem af wil.

Inmiddels wordt gemeld dat Rosenstein onderweg is naar het Witte Huis.

The New York Times meldde vorige week dat Rosenstein Trump wilde afluisteren om belastende informatie te verzamelen en mogelijk een afzettingsprocedure tegen de president te beginnen. De onderminister ontkende dat hij dat van plan was.

De onderminister van Justitie houdt toezicht op het onderzoek van Robert Mueller naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Trump noemt dat onderzoek een heksenjacht en speculeert al langer over het ontslag van Mueller en Rosenstein.