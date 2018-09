Nog vijf medewerkers politie bestraft voor plichtsverzuim in zaak-Smit

De politie heeft in totaal acht medewerkers disciplinaire maatregelen opgelegd, omdat zij voetbal- en concertkaarten aannamen van de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit of op een andere manier de regels hebben geschonden. Het was al bekend dat drie mensen uit de Amsterdamse politietop werden bestraft. Daar komen nu dus vijf medewerkers bij. De straffen vallen zwaarder uit, naarmate de medewerker een hogere functie bekleedde.

De Amsterdamse politiecommissaris Smit werd eerder dit jaar ontslagen. Hij bleek tussen 2009 en 2015 honderden kaartjes voor voetbalwedstrijden en andere evenementen te hebben weggegeven, die waren betaald van politiegeld of aangenomen van organisatoren. Politiemedewerkers die de kaartjes van Smit aannamen hebben daarmee de geschenkenregeling van de politie overtreden.

In totaal is naar elf medewerkers onderzoek gedaan. Dat leidde in drie gevallen niet tot een straf. De politie wil verder niets zeggen over maatregelen die nu of in het verleden zijn genomen tegen de andere medewerkers.

Slepende en pijnlijke kwestie

Bekend was al wie de drie leidinggevenden zijn die zijn bestraft: de huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap, plaatsvervangend chef van de Landelijke Eenheid Willem Woelders en plaatsvervangend chef van de Amsterdamse politie Jan Pronker. Over de vijf andere medewerkers die bestraft worden, wil de politie in verband met de privacy niets kwijt.

In een persbericht zegt korpschef Erik Akerboom dat hij begrijpt dat een vriendschappelijke of collegiale band met de commissaris in sommige gevallen heeft geleid tot een onvoldoende kritische blik. "Maar die kritische houding verwacht ik wel. Zeker van leidinggevenden." Daarom worden de betrokken medewerkers met de hoogste functies ook het zwaarst gestraft, meldt de politie.

Akerboom noemt de nu opgelegde maatregelen het sluitstuk van een slepende kwestie. "Een pijnlijke kwestie ook. Voor zowel het korps als alle betrokkenen. Maar het is óók een kwestie waarvan iedereen binnen deze organisatie leert."